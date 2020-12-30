بالفيديو.. سحب نعش على زلاجة يتسبب في طرد مسؤول محلي روسي

المصدر: متابعات – سمير سعيد

كلفت صوراً تم التقاطها في منطقة بينزا الروسية تظهر سحب تابوت لأحد المتوفين على زلاجة، مدير مقابر المنطقة يوبوف كورامشينا، منصبه، حيث أصر حاكم المنطقة إيفان بيلوزيرتسيف، على إقالته.

مصور مقطع الفيديو، الذي تم تسجيله في 27 ديسمبر في مقبرة نوفوزابادنوى، هو ابن المتوفي، حيث أكد أن والده كان معاقاً، واشتكى من دفع رسوم كبيرة للجناوة، رغم قيام إدارة المقبرة بسحب نعش والده على زلاجة فقط بعد تمهيد الطريق إلى المقبرة.

وتُظهر اللقطات كيف يقوم موظفون بزي "المكتب الخاص" بدفع زلاجة تحمل النعش على طول طريق مغطى بالثلوج.

وفي دلالة على الفوضى في إدارة المقبرة، يتذكر أحد السكان المحليين: "في بداية شهر مارس، دفنت والدتي، وكان الثلج يصل إلى ارتفاع التابوت. كان من غير الواقعي السير على طول الممرات، وتم جر النعش عبر فتحة في سياج المقبرة".

وطالب رئيس المنطقة بإقالة ليوبوف كورامشينا، المسؤول عن صيانة المقبرة، وبالفعل تم إنهاء العقد معه أمس.

من جانبه، اعترف رئيس إدارة المدينة أندريه لوزجي، بالواقعة، إلا أنه أوضح أنه "مهما كان الأمر مؤسفًا في القرن الحادي والعشرين، إلا أنه ما زلنا نستخدم الزلاجات للتنقل بين القبور".

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