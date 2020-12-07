ارتفاع المصابين بـ"المرض الغامض" إلى 340 شخصاً في الهند

المصدر: نيودلهي - د ب أ

ارتفع عدد الأشخاص الذين جرى نقلهم إلى المستشفى بعد إصابتهم بمرض غامض في ولاية اندرا براديش بجنوب الهند، إلى نحو 340 شخصاً.

وقال المتحدث باسم قطاع الصحة بالولاية مانيكيالا راو هاتفيا إن المرض الغامض في مدينة إيلورو أدى إلى إصابة المرضى بالغثيان والصداع، وتعرض الكثيرون لفقدان الوعى.

ولم تعرف بعد السلطات الصحية سبب المرض الغامض. ولم تظهر نتائج اختبارات الدم أي دليل لوجود عدوى فيروسية.

وأفادت تقارير محلية أنه بالإضافة إلى إصابة المئات بهذا المرض الغامض، توفى رجل (45 عاما) بسبب نفس المرض. ومع ذلك أكد راو أن سبب الوفاة يرجع إلى أزمة قلبية وليس له علاقة بالمرض. وأضاف أن 168 شخصا من بين 340 خرجوا من المستشفى.

وأضاف: "ثبتت سلبية إصابة جميع المرضى بفيروس كورونا. كما تم استبعاد التلوث الهوائي وتلوث الطعام عقب إجراء الاختبارات. هذا مرض غامض ويتم إجراء مزيد من الاختبارات المعملية لمعرفة ماهية هذا المرض".

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