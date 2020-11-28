ظهور أول إصابة بإنفلونزا الطيور في كوريا الجنوبية هذا العام

المصدر: سول - د ب أ

أكدت كوريا الجنوبية اليوم السبت أول حالة إصابة هذا العام بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى، بين دواجن محلية في مزرعة بإقليم جنوب غرب البلاد.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم السبت عن وزارة الزراعة قولها إنه تم التأكد أن فيروسا، تم اكتشافه في البط بمزرعة بمنطقة "جيونجياب" بإقليم "نورث جيولا" على بعد حوالي 290 كيلومترا جنوب سول، في اختبار ما قبل الشحن أمس الأول الخميس، من سلالة "إتش.5.إن.8" شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور.

وهذه أول حالة مؤكدة من السلالة شديدة العدوى، التي يتم اكتشافها بين دواجن محلية في البلاد هذا العام.

وسلالة "إتش.5.إن.8" من إنفلونزا الطيور هي نفس نوع السلالة الفرعية من إنفلونزا الطيور التي تم اكتشافها بين طيور برية في كوريا الجنوبية. وهذه المرة الأولى من حوالي عامين وثمانية أشهر، التي يتم فيها تفشي إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزرعة دواجن محلية.

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