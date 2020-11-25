بهجوم يرجح أن يكون إرهابيا.. طعن سيدة في رقبتها بسويسرا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اعتدت مواطنة سويسرية على سيدتين في متجر بمدينة لوجانو بمقاطعة تيسينو جنوب البلاد، الثلاثاء، الأمر الذي أسفر عن إصابة إحداهن بسكين في الرقبة.

وذكرت وكالة "رويترز" أن منفذة الهجوم قامت بجر امرأة من رقبتها وأصابت الأخرى بسكين مسنن في رقبتها.

وقالت الشرطة السويسرية في مقاطعة تيسينو إن الهجوم انتهى وإن السيدة المشتبه بها البالغة من العمر 28 عاما، والتي تعيش في المنطقة رهن الاحتجاز.

وبحسب الوكالة فإن إصابة إحدى الضحايا لا تزال خطيرة لكن لا تمثل تهديدا على حياتها بينما أصيبت الأخرى بإصابة طفيفة.

من جانبه، قال الادعاء الفيدرالي في البلد الأوروبي إن الحادث يشتبه في أن يكون وراءه دوافع إرهابية.

وقال مكتب المدعي العام الفيدرالي في بيان:" كان أحد أقسام متجر في لوجانو مسرحا لهجوم يشتبه أن وراءه دوافع إرهابية على عدة أشخاص".

وأضاف البيان أنه "في هذا السياق، تم إلقاء القبض على شخص يحمل الجنسية السويسرية وهو الآن رهن الاحتجاز ... وفتح مكتب المدعي العام السويسري إجراءات جنائية ضد هذا الشخص".

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