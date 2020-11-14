صور مأساوية لأضرار الإعصار "فامكو" في الفلبين

المصدر: مانيلا - وكالات

قالت الشرطة الفلبينية ومسؤولو مكافحة الكوارث، اليوم السبت، إن 53 شخصا لاقوا حتفهم جراء فيضانات وانهيارات أرضية وحوادث أخرى ناجمة عن الإعصار فامكو في الفلبين.

وأضافت الشرطة أنه تم اعتبار 22 شخصا في عداد المفقودين.

وارتفعت مياه الفيضانات إلى مستويات وصفت بأنها "غير مسبوقة" في إقليمي كاجايان وإيزابيلا الشماليين، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن فامكو في فتح بوابة تصريف المياه بسد رئيسي خلال الليل.

وقال حاكم إقليم كاجايان مانويل مامبا إن هطول الأمطار من الأقاليم المجاورة وصل إلى نهر كاجايان الذي فاض وأدى إلى زيادة الفيضانات.

وصرح مامبا لإذاعة "دي زد ام ام" في مانيلا "هذا غير مسبوق، إنها أول مرة نتعرض لهذا النوع من الفيضان"، مطالبا بإنقاذ المواطنين العالقين فوق أسطح منازلهم".

وأضاف: "رجال الإنقاذ يعانون من الارهاق الشديد بالفعل.. لقد تحول إقليمنا إلى محيط من مياه الفيضانات الموحلة".

يشار إلى الفلبين تتعرض سنويا لنحو 20 إعصارا مداريا في المتوسط، مما يتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية وحوادث أخرى.

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