مصر.. ترشح 3 من عائلة السادات وابنة عم لحسني مبارك في الانتخابات

المصدر: خالد محمود - القاهرة

يخوض المعركة البرلمانية المصرية الحالية ثلاثة مرشحين من عائلة الرئيس المصري السابق الراحل أنور السادات بعد اعتذار رابع والذي يعتبر الشخصية المعارضة الأبرز في العائلة في السنوات الأخيرة وهو رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات.

وتضم قائمة مرشحي «آل السادات»، عباس عصمت السادات، وكريم طلعت السادات، ومحمد عصمت السادات.

ويجيء ترشح هذه الأسماء استمرارا لخوض العائلة معارك المجالس التشريعية في مصر في وقت سابق، حيث فاز مؤخرا سامح محمد عصمت السادات بمقعد مجلس الشيوخ عن دائرة تلا بالمنوفية في الانتخابات التي شهدتها مصر مؤخرا.

بموازاة ذلك، أعلنت ثناء مبارك، ابنة عم الرئيس المصري السابق الراحل محمد حسني مبارك، عن ترشحها في الانتخابات الجارية.

وقالت ثناء مبارك في تصريح إعلامي، أنها «تخوض المعركة لا اعتمادا على مال ولا سلطة»، وإنما بتشجيع «وتأييد زوجها سعد الباجوري وابنتها هاجر».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news