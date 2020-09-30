«جونسون آند جونسون» تنضم إلى 15 شركة في الالتزام بسلامة لقاحات «كورونا»

المصدر: نيويورك - د. ب.أ

قالت شركة جونسون آند جونسون الأميركية إنها انضمت إلى 15 شركة أخرى في مجال علوم الحياة في الالتزام بإعطاء الأولوية للسلامة والعلوم وإمكانية الوصول فيما يتعلق باللقاحات المحتملة لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم الأربعاء عن جونسون آند جونسون القول إن بيل وميلندا جيتس أيضا انضما للرؤساء التنفيذيين للشركات الـ16 في توقيع الالتزام.

وذكرت جونسون آند جونسون أنه تم إعلان الالتزام في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتوافق الشركات على اتباع المبادئ المتعرف عليها لضمان الوصول العالمي إلى اللقاحات والعلاجات المحتملة.

وتتعهد الشركات بجعل المنتجات في متناول البلدان منخفضة الدخل.

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