دراسة.. تعاطي الكوكايين والمخدرات الشبيهة يؤدي إلى العمى

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن - عن «ذي ميرور»

حذرت دراسة علمية من أن تعاطي الكوكايين والمخدرات الشبيهة مثل الهيروين والميثافيتامين يمكن أن يؤدي إلى العمى.

وراقب الباحثون في جامعة ساوث إيلينوي آثار تعاطي هذه الأنواع من المخدرات على أفراد الجيش الأميركي، حيث أن حالات العمى شائعة أكثر من المدنيين العاديين.

وقارن فريق البحث النمط الغذائي، وأسلوب الحياة، و عوامل تعاطي المخدرات لدى 106 جنود على رأس عملهم، أو متقاعدين، و 1572مدني.

وكشفت النتائج عن أن الجنود العاملين في الجيش كانوا أكثر استخداما للمخدرات من المدنيين، وكانوا أكثر احتمالا للإصابة بالعمى الجزئي أو الكلي.

وكان الجنود العاملون في الجيش لديهم عوامل خطرة أخرى مرتبطة بفقدان البصر، بما فيها الإصابة بالإيدز، وارتفاع ضغط الدم، ومزيدا من سنوات التدخين ومستويات أقل من النشاطات الجسدية.

وسلط الباحثون الضوء على العديد من القيود المفروضة على الدراسة مثل قلة المعلومات بشأن توقيت تعاطي المخدرات، و سبب العمى.

وكتب الباحثون في الدراسة التي سيتم نشرها في «مجلة الصحة العسكرية» والتي أشرف عليها الباحث الأميركي جاستن دانييل: " تشير هذه الدراسة إلى أن فقدان البصر المبلغ عنه من قبل الجنود في الجيش أو المتقاعدين أكثر انتشارا عما هو لدى المدنيين، الذين ليس لهم تجربة عسكرية، وأن فقدان البصر المبلغ عنه من قبل الجنود في الجيش أو المتقاعدين مرتبط بتعاطي شديد وطويل الأمد بمخدرات مثل الهيروين والميثافيتامين أو الكوكايين.

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