العائلة المالكة البريطانية تهنئ ميجان ماركل بعيد ميلادها رغم الشقاق

المصدر: لندن - رويترز

هنأت العائلة المالكة البريطانية ميجان ماركل، دوقة ساسكس وزوجة الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث بعيد ميلادها، اليوم الثلاثاء، عبر موقع "تويتر"، في بادرة ود بعد فترة عصيبة انتقل خلالها الزوجان الشابان للعيش في الولايات المتحدة بعد أن تخليا عن مهامهما الملكية.

ونشر الحساب الرسمي لقصر بكنجهام، والذي يقدم معلومات عن أنشطة الملكة وأفراد العائلة المالكة الآخرين، صورة لميجان والملكة تعود لعام 2018.

وهنأ الأمير تشارلز والد هاري والأمير وليام شقيقه ميجان بعيد ميلادها.

وانتقل هاري وميجان التي تحتفل ببلوغها سن 39 عاما إلى العيش في لوس انجليس مع ابنهما آرتشي هذا العام بعد أن تخليا عن مهامهما الملكية الرسمية بسبب خلافات مع أفراد في العائلة المالكة واهتمام إعلامي هائل.

وأظهرت وثائق أرفقها محامو ميجان بدعوى قضائية رفعتها ضد صحيفة أن هاري (35 عاما) اعترف بأن خلافا نشب بينه وبين وليام وأن ميجان شعرت بأنها "غير مشمولة بحماية" العائلة المالكة أثناء فترة حملها.

وفي الشهر الماضي، نأى الزوجان بنفسيهما عن كتاب سيرة عنهما جاء فيه أن هاري يعتقد أن بعض أقاربه لا يحبون زوجته الأمريكية التي كانت تعمل بالتمثيل وأن آخرين يرون أن الشعبية التي يحظى بها الزوجان يجب أن تخفت.

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