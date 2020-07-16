"غوغل" و"أبل" يحذفان فلسطين من خرائطهما

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  • متابعات – الإمارات اليوم
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قام محركا البحث "أبل" و "غوغل" بحذف "دولة فلسطين" من خرائطهما المعتمدة.

وأفاد موقع AS-Source News / MILITARY، في تغريدة له على صفحته الخاصة عن قيام محركي البحث "غوغل" و"أبل" بحذف اسم "دولة فلسطين" من خرائطهما المعتمدة.

وتظهر في خرائط "غوغل"، عند البحث عن دولة فلسطين، الدول المجاورة لها فقط.

وبحسب الموقع فإن محرك البحث الروسي "ياندكس" هو الوحيد الذي حافظ على موقع الدولة، حيث تظهر عند البحث عليها على الخريطة.

 

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