ترامب يرجح التوصل إلى لقاح لـ"كورونا" قبل نهاية العام

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة بمناسبة عيد الاستقلال، إن الولايات المتحدة الأمريكية قد تستطيع التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" قبل نهاية العام الحالي بوقت طويل.

وسجلت الولايات المتحدة، مساء السبت، أكثر من 43 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، بحسب بيانات نشرتها في الساعة 20:30 (00:30 توقيت غرينيتش الأحد) جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 أنّ الولايات المتّحدة سجّلت خلال 24 ساعة 43.742 إصابة جديدة بالوباء، إضافة إلى 252 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتّاك أرواهم في هذا البلد إلى 129,657 شخصاً.

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