بريطانيا تضبط أكبر عصابة في تاريخ أوروبا

المصدر: لندن - وام

اقتحمت قوات خاصة تابعة لوحدة مكافحة الجرائم البريطانية "NCA" الوكر الخاص لأكبر عصابة سرية في تاريخ أوروبا الحديث. وتم إلقاء القبض على معظم أعضاء العصابة الدولية وبحوزتهم أسلحة نارية أوتوماتيكية وهجومية وقنابل وهواتف نقالة، وطن واحد من المخدرات ومبلغ 54 مليون جنيه إسترليني.

وتعتبر العملية من أهم العمليات النوعية في تاريخ وحده مكافحة الجرائم وتمت من خلال فك شفيرة الهواتف النقالة لعدد من أعضاء العصابة الدولية ومن ثم تحقيق خرق نوعي وتحديد هوياتهم والقبض عليهم .

وكشفت العملية عن تورط عدد كبير من رجال الأعمال والشخصيات العامة التي كانت تعد بمثابة نماذج اجتماعية في المجتمع البريطاني في عدد من العمليات السرية وغير الشرعية بجانب تورطهم في قضايا قتل ومخدرات وغسيل أموال والاتجار بالبشر.

وبحسب شرطة "سكوتلاند يارد" فإن العملية الأمنية التي قامت بها "وحدة مكافحة الجرائم" كانت ضربة استباقية أسهمت في إحباط جرائم قتل كانت العصابة تخطط لتنفيذها في وقت قريب في إطار تصفية حسابات شخصية.

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