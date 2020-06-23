روسيا: إصرار واشنطن على إشراك الصين في مفاوضات الحد من التسلح «غير واقعي»

المصدر: موسكو - أ. ف. ب

اعتبرت روسيا الثلاثاء أن الإصرار الأميركي على إشراك الصين في مفاوضات الحد من التسلح هو «غير واقعي»، وذلك غداة مفاوضات روسية أميركية حول مستقبل الاتفاق الأخير الذي لا يزال ساريا للحد من الأسلحة النووية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي وكبير المفاوضين في هذا الملف سيرغي ريابكوف وفق ما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي للأنباء إن «الولايات المتحدة لم تتنازل عن موقفها لجهة إشراك الصين. من جهتنا، شرحنا في شكل مفصل لماذا نعتبر أن التعويل على مشاركة الصين هو أمر غير واقعي».

وأضاف «لن نستخدم نفوذنا لدى الصين بناء على رغبة الأميركيين».

ويضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بكين لتشارك في اتفاق مقبل يشكل بديلا من المعاهدة الثنائية الروسية الأميركية «نيو ستارت» التي وقعت في 2010 وتنتهي مفاعليها في الخامس من فبراير 2021.

ومع رفض الصين المشاركة، التقى المفاوضون الروس والأميركيون في فيينا الاثنين من دون إعلان إحراز أي تقدم.

وفي ما يعكس الضغط الأميركي، أسف السفير مارشال بيلينغسلي الاثنين لـ«غياب» الوفد الصيني عن اجتماع فيينا ناشرا عبر «تويتر» صورة لطاولة المفاوضات مع مقاعد فارغة تعلوها أعلام صينية، الأمر الذي أثار استياء بكين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news