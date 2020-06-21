رئيس الوزراء الهندي في يوم «اليوغا»: التنفس الصحيح يعزز المناعة

المصدر: نيودلهي - د. ب. أ

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي اليوم الأحد إن ممارسة تقنية التنفس الصحيحة يمكن أن تساعد في «تعزيز نظام المناعة» وذلك في كلمته التي ألقاها بمناسبة اليوم العالمي لليوغا في الوقت الذي تشهد فيه البلاد زيادة في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت شبكة «أن دي تي في» عن مودي القول «فيروس كورونا يهاجم نظامنا التنفسي. وما يجعل نظامنا التنفسي أقوى هو ممارسة تمارين التنفس».

وأضاف«علينا أن نجعل تمارين التنفس جزءا من روتيننا اليومي. هناك الكثير من تمارين اليوغا التي تعزز نظامنا المناعي».

وأوضح«الكثير من المصابين بفيروس كورونا في أنحاء العالم يستفيدون من اليوغا. فهي تعطينا الثقة للنضال خلال الأوقات الصعبة. اليوغا تمنحنا القوة البدنية وراحة البال».

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في الهند 400 ألف مصاب، كما سجلت أكثر من 12000 ألف حالة وفاة بالفيروس.

ويشار إلى أن هذا العام يشهد أول مرة يتم الاحتفال فيه باليوم العالمي لليوغا، منذ تدشينه في 21 يونيو 2015، بصورة رقمية. ومن غير المقرر إجراء أي فعاليات اليوم للاحتفال.

وقال مودي إن شعار اليوم العالمي هذا العام هو «اليوغا في المنزل واليوغا مع الأسرة»، مضيفا«هذا العام سوف نحتفل باليوم العالمي لليوغا في منازلنا. اليوم أيضا سوف نعزز علاقاتنا مع أسرنا».

وكان وزير الداخلية أميت شاه من أوائل المسؤولين الذين كتبوا تغريدات بمناسبة اليوم العالمي لليوغا اليوم، حيث كتب «اليوغا وسيلة لإيجاد توازن بين الجسم والعقل، عبر العمل والإنسانية والطبيعة. هذه الهدية القيمة التي منحتها الثقافة الهندية للإنسانية بأكملها حظيت بقبول عالمي بسبب جهود مودي».

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