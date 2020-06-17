تمثال "قبيح" لجنرال قتلته أميركا يثير السخرية في إيران

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في إيران بالسخرية والانتقاد بعد إزاحة الستار عن تمثال "قبيح" لقائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني.

وتم الكشف عن التمثال الذي يبلغ ارتفاعه 12 مترا في ساحة تحمل اسم سليماني في مقاطعة كرمان مسقط رأسه أمس الثلاثاء.

وقال مستخدم على "تويتر" بسخرية "حتى الولايات المتحدة لم تستطع أن تفعل ما فعله النحات الذي صنع هذا التمثال مع سليماني".

ونتيجة للضجة التي ترافقت مع الكشف عن التمثال، سارعت السلطات إلى رفعه، فيما وعد عمدة المقاطعة نعمة الله حسين زاده باتخاذ إجراءات لتعديله قبل وضعه في مكانه من جديد.

وقال زاده لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) إنه تم إبلاغ المقاول بالقضايا التي أشار إليها الخبراء في التمثال، وسيتخذ قريبا إجراءات لإصلاحها.

وقتل سليماني في ضربة جوية أميركية مطلع هذا العام قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت أيضاً عن مقتل أبو مهدي المهندس أحد أبرز قادة الميليشيات في العراق.

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