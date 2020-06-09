دراسة: التدابير الصارمة منعت 530 مليون إصابة بـ«كورونا» في 6 دول

المصدر: إعداد: مكي معمري - «جامعة كاليفورنيا بيركلي»

أفادت دراسة أجراها فريق من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، ونُشرت في دورية «نيتشر»، أن التدابير الصحية الطارئة التي نُفذت في ست دول رئيسية، أدت إلى إبطاء انتشار الفيروس التاجي الجديد، بشكل ملحوظ وكبير.

وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي يكافح فيه القادة في جميع أنحاء العالم لتحقيق التوازن بين التكاليف الاقتصادية الهائلة والواضحة للغاية للتدابير الصحية الطارئة مقابل الفوائد الصحية العامة، والتي يصعب رؤيتها.

ووجد الباحثون أن قيود السفر، وإغلاق الأعمال التجارية والمدارس، وغيرها من التدابير، منعت نحو 530 مليون إصابة بـ«كوفيد 19»، في ستة البلدان، بحلول الـ6 من أبريل، موعد نهاية الدراسة.

ومن بين هذه الإصابات، من المرجح أن تكون 62 مليون «حالة مؤكدة»، نظراً للاختبارات المحدودة في كل دولة.

ومن المحتمل أن يكون استمرار هذه السياسات، بعد فترة الدراسة، ساهم في تجنب الملايين من الإصابات، وفقاً للمؤلف الرئيس، سولومون سيانغ، مدير مختبر السياسة العالمية في بيركلي.

وأوضح سيانغ، «كانت الأشهر العديدة الماضية صعبة للغاية، ولكن من خلال تضحياتنا الفردية، ساهم الناس في كل مكان في واحد من أعظم الإنجازات الجماعية للبشرية،» متابعاً، «لا أعتقد أن أي مسعى بشري أنقذ الكثير من الأرواح في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة.

كانت هناك تكاليف شخصية باهظة، بالبقاء في المنزل وإلغاء الأحداث، لكن البيانات تظهر أن كل يوم يحدث فرق كبير. وباستخدام العلم والتعاون، قمنا بتغيير مسار التاريخ».

وقيمت الدراسة 1717 سياسة مطبقة، في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، في الفترة الممتدة من ظهور الفيروس، في يناير، إلى 6 أبريل 2020.

وإدراكاً للتحدي التاريخي والتأثير المحتمل للوباء، قال سيانغ «كل شخص في فريقنا تخلى عن كل شيء كان يفعلونه، من أجل العمل على هذا على مدار الساعة».

والإصابات التي تم تفاديها وفقا للدراسة:

-الصين 285 مليون

-الولايات المتحدة 60 مليون

-إيران 54 مليون

-إيطاليا 49 مليون

-فرنسا 45 مليون

-كوريا الجنوبية 38 مليون

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