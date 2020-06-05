3 ملايين دولار كفالة للمتهمين بقتل جورج فلويد

المصدر: واشنطن - د. ب. أ

ذكرت سجلات قضائية أنه تم تحديد الكفالة الخاصة بضباط الشرطة السابقين الثلاثة المتهمين بالمساعدة والتحريض على قتل جورج فلويد في مدينة مينيابوليس الأميركية بمبلغ مليون دولار لكل منهم.

وسيتم تخفيض المبلغ إلى 750 ألف دولار إذا وافقوا على شروط معينة، بما في ذلك شرط يحظر الاتصال مع عائلة فلويد،فضلا عن القيود المفروضة على الأسلحة النارية.

واتهم كل من كيرنان لين وألكسندر كوينغ وتو ثاو بتهمة المساعدة على القتل من الدرجة الثانية والتحريض على القتل العمد والتحريض على القتل غير العمد من الدرجة الثانية في وفاة فلويد البالغ من العمر 46 عامًا.

يذكر أنه تم القبض على الضابط السابق ديريك تشوفين الأسبوع الماضي واتهم في البداية بالقتل من الدرجة الثالثة والقتل الخطأ، ولكن تم رفع هذه التهم إلى القتل من الدرجة الثانية.

ومن المقرر أن يمثل شوفين،أمام المحكمة الأسبوع المقبل.

وتمت مشاهدة شوفين في فيديو بالهاتف المحمول واضعا ركبته على رقبة فلويد.



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