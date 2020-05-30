مليون توقيع على التماس لإقالة مستشار جونسون

المصدر: لندن - رويترز

تجاوز عدد الموقعين على التماس لإقالة دومينيك كامينغز أبرز مستشاري رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون المليون شخص لسفره في رحلة طويلة خلال العزل العام الهادف لمكافحة فيروس كورونا.



وقطع كامينغز 400 كيلومتر بالسيارة من لندن إلى مدينة دورهام في شمال إنجلترا في مارس مصطحبا ابنه (أربعة أعوام) وزوجته التي كانت مريضة بأعراض كوفيد-19 ليكون قريبا من أقارب له.

ورفض كامينغز الاعتذار عن قيامه بالرحلة أو قيامه برحلة أخرى إلى قلعة محلية قال إنه قام بها لاختبار بصره وقدرته على القيادة بعد مرضه، وهي الرحلة التي قالت الشرطة البريطانية إنها ربما تمثل انتهاكا لقواعد العزل العام.

ووقع على الالتماس المنشور في موقع على الإنترنت بعنوان "لا بد من إقالة دومينيك كامينغز" مليون و1260 بريطانيا بينما وقع على وثيقة منفصلة تؤيد كامينغز في نفس الموقع 37 ألف بريطاني.

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