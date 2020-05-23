«عجينة» يشتبك مع أطباء الدقهلية بـ«لايف جديد من العناية المركزة»

للمرة الثانية تجددت الخلافات بين نقابة أطباء بالدقهلية، والنائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب المصري عن دائرة بلقاس، بعد قيامه ببث فيديو مباشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من داخل العناية المركزة بمستشفى بلقاس المركزي.

واصدرت نقابة الأطباء بالدقهلية بيانا قالت فيه «رصد الفريق القانوني الخاص بها، تصوير النائب فيديو بث مباشر داخل العناية المركزة بمستشفى بلقاس المركزي في تواجد المرضي ونشر الفيديو على الصفحة الشخصية لنائب بلقاس، وعلي الرغم أنه حذف الفيديو من على الصفحة إلا أنه ما زال يتحمل المسؤولية القانونية لذلك.»

ووجهت النقابة في بيانها اتهامات للنائب منها «إفشاء أسرار المرضي من مدير مستشفي بلقاس في الفيديو المنشور مخالفا القوانين وآداب المهنة، وعدم الالتزام بمعايير مكافحة العدوي أثناء زيارة العناية المركزة والجلوس في العناية بطريقه غير لائقة».

وأعلنت النقابة عن رفع مذكرة ملحقة لرئيس مجلس النواب لضمها للمذكرة التي تم تقديمها سابقا لرئيس مجلس النواب الخاصة بزيارة نائب بلقاس لمستشفى شربين المركزي، وتقديم شكوي للمحامي العام بالدقهلية بهذه المخالفات التي حدثت من النائب في مستشفي بلقاس المركزي لضمها للتحقيقات السابقة الخاصة بمستشفى شربين.

وأكدت على استدعاء مدير مستشفي بلقاس إلى نقابة الأطباء بالدقهلية للتحقيق فيما بدر منه من مخالفات وسوف تستمر في اتخاذ كل الخطوات القانونية لتعديل المسار والحفاظ على هيبة المهنة حسب «المصري اليوم».

يذكر أن خلافا سابقا نشب بين النقابة والنائب بعد زيارته لمستشفى شربين المركزي الأسبوع الماضي، وقام بالخروج في بث مباشر من داخل المستشفى ووجه إهانات للأطباء وتقدمت النقابة بمذكرة لمجلس النواب، وشكوي للمحامي العام.

متابعات الإمارات اليوم

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