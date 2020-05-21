السيسي يجذب مصورا بقوة خوفا عليه من الوقوع

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

شهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع بشائر الخير بمحافظة الإسكندرية.

وتخلل الافتتاح مواقف عفوية ووممازحات، ومنها عندما وقف المصور لالتقاط صورًا للرئيس المصري الذي وقف بدوره يستمع لشرح من الضابط المسؤول في «بلكونة» أحد الشقق، ومال المصور نحو الشارع من أجل التقاط صورة للسيسي، ليفاجئ بالرئيس في موقف عفوي يجذبه نحوه خوفًا عليه من الوقوع من البلكونة.

وخلال الافتتاح أيضا مازح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة اللواء أحمد العزازي، عن الفترة الزمنية التي سيتم استغرقها لإتمام مشاريع بشاير الخير.

وسأل السيسي اللواء العزازي: تقدر تخلصه إمتي؟ ليرد العزازي «سنتين يا فندم»، ليعاود السيسي مقاطعته قائلاً: «متقولش أرقام تزنق نفسك».

ومع ختام اللواء العزازي لكلمته بعدد من أبيات الشعر، قاطعه السيسي: «إيه يا أحمد خليك في الموضوع».

من جانبه أكد اللواء العزازي أن أي تأخير شهده قطاع الإنشاءات كان بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكان السيسي قد وجه كلمة بثها «التلفزيون المصري» خلال افتتاحه مشروع «بشاير الخير 3» بمحافظة الإسكندرية اليوم.

ويتكون مشروع «بشائر الخير 3» من 11 ألف وحدة سكنية، وثلاث منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى وستة مساجد ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة كريمة لأهالي بشاير الخير 3.



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