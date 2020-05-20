نصائح لحماية مرضى الربو من فيروس كورونا

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن (عن "ديلي إكسبريس")

نقلت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، نصيحة عن خبراء الصحة، لمرضى الربو أو المصابين بأي أمراض أخرى في الرئتين مشابهة للربو، بأنه عليهم عدم استخدام كمامة الوجه لأنها تجعل التنفس صعباً بالنسبة لهم.

وبحسب الصحيفة، قالت جمعية مجلس مرضى الربو: "عندما يتعرض مرضى الربو لأمراض تنفسية، فإن ذلك سيؤدي إلى ظهور أعراض الربو. وأفضل طريقة للتعامل مع هذا الوضع هو اتباع الخطوات البسيطة التالية للتعامل مع مرض الربو".

وشملت نصائح الجمعية ما يلي:

- حافظ على استخدام مانع نوبات الربو عن طريق الاستنشاق. وهذا سيساعد على تقليل مخاطر تصعيد نوبات الربو بسبب فيروسات أمراض التنفس بما فيها «كورونا».

- يجب أن تحمل دواء الاستنشاق معك دائماً، لاستخدامه في أي وقت تظهر لديك فيه نوبات الربو.

-إذا كنت تدخن من المهم الإقلاع عن التدخين لأنه يزيد من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الدكتور بوري باريك المتخصص بالأمراض المعدية والمناعة في جامعة نيويورك لصحيفة ميل أونلاين: "المصابون بأمراض تنفسية يحتاجون الكمامة أكثر من الأشخاص الأصحاء، ولكنها تشكل صعوبة بالنسبة لهم في التنفس. ولاحظت ذلك عندما كنت أعالج مرضاي. ونحن نقترب من فصل الصيف، حيث سيكون الجو حاراً. وعندما يتنفس المريض هواء حاراً فإن ذلك لن يكون مريحاً".

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