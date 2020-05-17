الكويت.. ضبط هاكرز حاول اختراق نظام وزارة 20 ألف مرة في 48 ساعة

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالكويت، ممثلة في إدارة الجرائم الإلكترونية من ضبط مواطن كويتى هاكرز يعمل في إحدى الشركات المتخصصة في أنظمة البرمجة، حاول على مدار 48 ساعة اختراق نظام وزارة التجارة الخاص بنظام حجز مواعيد التسوق من الجمعيات التعاونية وفروع التموين لأكثر من 20 ألف مرة.

وحسب «القبس» الكويتية، اعترف المتهم الذي جرى ضبطه في شقة بمنطقة الشعب البحرى السبت، أن هدفه من ذلك كان محاولة الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن مراجعى الجمعيات لمآرب أخرى يقصدها، وقد تم إحالته للنيابة العامة.

وقال مصدر أمنى إن نظام وزارة التجارة الخاص بنظام حجز مواعيد التسوق بالجمعيات التعاونية وفروع التموين تعرض طيلة اليومين الماضيين لأكثر من 20 ألف محاولة للاختراق.

وأضاف المصدر: «تم التنسيق بين وزارة التجارة والجرائم الإلكترونية لمتابعة المخترق ورصده وبالفعل تم الرصد، واستصدار أذونات من النيابة العامة لبعض الهواتف المشكوك في أمرها، وكذلك بعض الأرقام الأرضية، حتى توصلت تحريات الضباط إلى معرفة هوية المخترق ومقر إقامته ومقر عمله وعليه تم استصدار إذن من النيابة وتم رصده أثناء خروجه من المنزل لفترة المشي المسموح بها وتم ضبطه ومعه جهازين موبايل.

وتابع المصدر: «تم إحالة المتهم إلى مكتب التحقيق، وبمواجهته بالواقعة التي ارتكبها أقر واعترف بقيامه بالواقعة وأرشد ضباط الجرائم الإلكترونية على مقر أجهزته في منزله الذي استخدمه للاختراق.

وأفاد المتهم أيضا أن هدفه من ذلك محاولته الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن مراجعي الجمعيات لمآرب أخرى، منها إنشاء قاعده بيانات كبيرة لنفسه خاصة بمواطنين ومقيمين عن مساكنهم وهواتفهم، وأمور أخرى يقصدها.

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