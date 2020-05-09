فيديو مفبرك.. نائب الرئيس الأميركي يحمل صناديق مساعدات فارغة!

المصدر: ترجمة: مكي معمري - عن فان مينيت

تداول مستخدمو «تويتر» مقاطع فيديو تظهر نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، وهو يحمل صناديق فيها معدات الحماية الشخصية ضد فيروس «كورونا»، ويمكن سماع أشخاص، في المقطع، يتحدثون ويقول أحدهم «ناولني الصناديق الفارغة.»

واتُهم بنس بالقيام بأعمال دعائية. وتمت مشاهدة المقطع المضلل، الذي مدته 40 ثانية، أكثر من 9 ملايين مرة، على «تويتر»، بعد أن تم نشره أمس الجمعة.

وفي هذا الفيديو، نبدأ بسماع صوت مقدم البرامج الأميركي، جيمي كيميل، الذي يوضح، «ها هو»مايك بنس«، بدون قناع، يحمل كرتوناً من معدات الحماية الشخصية، أمام مركز طبي، ويبذل قصارى جهده من أجل رفعها،» متابعاً، «يا له من بطل! إنه بالكاد عند الباب».

وبما أن كل شيء كان يسير على ما يرام، وأيضاً، لأنه لم يدرك أن الميكروفون مفتوح، قرر«ماجيك»مايك المتابعة... استمعوا بتمعن.»

وابتداءً من الثانية الحادي والعشرين، نسمع تبادلاً بين نائب الرئيس وأحد مرافقيه، الذي يقول، «هذه فارغة، يمكننا أن نغادر،» مشيراً إلى الصناديق التي بقيت في شاحنة صغيرة، «هل يمكنني حمل الفارغة؟ فقط للكاميرا؟ يجيب نائب الرئيس. ويرد نفس المرافق قائلا،«بالتأكيد».

ويخلص كيميل إلى أن،«مايك بينس يتظاهر بحمل صناديق فارغة من معدات الحماية الشخصية. إنه صندوق كبير مليء بالفراغ ويسلم صناديق أخرى مليئة بالفراغ.»

في الواقع، قام نائب الرئيس الأميركي بزيارة جيدة لمركز«وودباين»لإعادة التأهيل والرعاية الصحية، يوم الخميس، وهو مركز يوفر رعاية إعادة التأهيل في ولاية فرجينيا، على بعد 10 أميال من واشنطن.

وتم تصوير الزيارة من قبل«سي سبان»، كما لاحظ موقع«سنوبس»الأميركي للتحقق من الحقائق. والفيديو المنشور على»«تويتر»هو مونتاج، وصفه متحدث باسم بنس بالأمر البغيض.

وشكر المركز الذي زاره بنس على«فيس بوك»، وقالت محطة تليفزيونية محلية إن المرضى في المركز أثبتت إصابتهم بـ«كوفيد 19». إلى ذلك، اعتذر كيميل عن اللقطات على حسابه على«تويتر»، وكتب«كشف الفيديو الكامل عن أنه كان يحمل صناديق مليئة للقيام بأعمال دعائية. أعتذر.»

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