أكثر من 275 ألف وفاة في العالم بفيروس "كورونا"

المصدر: عواصم - وام

أودى تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بحياة أكثر من 275 ألف شخص في العالم، نحو 85% منهم في أوروبا والولايات المتحدة، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، بحسب تعداد أجرته فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية اليوم 14,50 بتوقيت غرينتش.

وفي الإجمال، أحصيت وفاة 275 ألفا و18 وفاة في العالم " من أصل .955.631 إصابة"، بينها " 154.313 " في أوروبا التي سجلت "1.699.566 " إصابة وهي القارة الأكثر تأثرا.

وتعدّ الولايات المتحدة الدولة التي سجّلت أكبر عدد وفيات 77.280 ، وتأتي خلفها المملكة المتحدة 31.241 ، فإيطاليا 30.201 وإسبانيا 26.478 وفرنسا 26.230.

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