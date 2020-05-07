يدفن أمه المعاقة حية في الصين.. والشرطة تنقذها بعد 3 أيام

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن عن "ديلي ميل"

قام رجل صيني بدفن أمه المعاقة، 79عاماً، في قبر مهجور وتم انقاذها منه وهي حية بمعجزة حقيقية بعد 3 ايام على دفنها وفق ما ذكرته السلطات.

وقامت الشرطة في إقليم شانشاي في شمال غرب الصين بإنقاذ أم مشلولة تعرف باسم عائلتها وانغ، يوم الثلاثاء الماضي بعد أن اتصلت زوجة ابنها بالشرطة وأبلغت عن فقدانها.

وتم حبس الابن (58 عاماً) والمعروف باسم عائلته ما، وهو يواجه تهمة القتل العمد، وفق الشرطة. وما يزال التحقيق جاريا حول الحادثة.

وفي صباح يوم الثلاثاء الماضي تلقت الشرطة في بلدة جينغبيان من اقليم شانشاي، اتصالا من زوجة ابن وانغ واسم عائلتها جانغ وفق بيان الشرطة.

وقالت جانغ للشرطة إن العجوز وانغ لم تعد إلى البيت بعد أن وضعها ابنها في عربة وأخرجها من المنزل بحلول الساعة الثامنة مساء في الثاني من مايو الجاري.

وفي الحال استدعت الشرطة الابن ما للتحقيق معه، حيث اعترف بأنه حاول دفن أمه حية في قبر مهجور.

تمكنت الشرطة في الحال من العثور على القبر وبدأت الحفر فيه بعد سماع الشرطة صوت صراخ يطلب النجدة. وكانت المفاجأة أن المرأة المشلولة كانت لاتزال حية بعد نحو 3أيام دون طعام أو ماء.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الابن عاد وهو يجر عربته فارغة بدون أمه في 3 مايو بعد أن ألقى أمه في القبر المهجور.

وعندما سألته زوجته عن أمه قال إنه أرسلها مع سائق سيارة في زيارة إلى أقاربها.

ولكن جانغ قدمت بلاغا بفقدان والدة زوجها عندما عجزت عن العثور عليها، وهي تدري أنها لا تستطيع المشي من دون مساعدة.

وأكدت السلطات المحلية القصة، ولكنها لم تكشف عن الأسباب الذي دفعت الابن للقيام بفعلته المتوحشة. ولاتزال الأم في حالة مستقرة وتتلقى العلاج في مشفى محلي وفق الشرطة.

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