إصابة الفنان السوداني أبوعركي البخيت بفيروس «كورونا»

المصدر: متابعات جعفر محمد أحمد

أعلن الفنان السوداني، أبوعركي البخيت، اليوم الأحد، إصابته بفيروس كورونا، حسب صحف ومواقع سودانية عدة.

وتأتي إصابة أبوعركي بفيروس كورونا بعد مخالطته ابنته الطبيبة سماهر التي أصيبت بالفيروس مؤخرا.

وبعث أبوعركي لجمهوره ومحبيه رسالة طمأنة بأنه بخير وعلى قدر التحدي.

وأكد الشاعر السوداني والمقرب من عركي، عبدالوهاب هلاوي، إصابة الفنان أبوعركي البخيت بفيروس كورونا.

وقال هلاوي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «أبوعركي بدا صابرا ومتحديا.. وقد أكمل إجراءات الحجر داخل منزله.. وقد طلب مني أن أبعث برسالة اطمئنان للناس باعتبار أنه لا حاجز بينه وبينهم في كل المواقف».

وتابع هلاوي: «أوصى أبوعركي الناس في رسالته بأن يحرصوا على سلامتهم أكثر.. وحتما حتما بأن هذا الشعب.. وكل العالم سيعبر بإذن الله إلى بر الأمان».

وذكر المخرج الطيب صديق، أن إصابة أبوعركي بفيروس كورونا جاءت لمخالطته كريمته سماهر.

ونقل الطيب، وهو صديق مقرب من أبوعركي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن البخيت بخير ومعنوياته جيدة ويبلغكم تحاياه.

وكانت سماهر أبوعركي البخيت قد أعلنت قبل أيام عبر حسابها الشخصي بـ«فيس بوك» عن إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت سماهر وهي طبيبة بمستشفى شهير بالخرطوم، أن نتيجة فحصها كانت إيجابية.

وأكدت عبر المنشور عن تحسن حالتها وخضوعها للحجر الصحي.

وأبوعركي البخيت من فناني السودان المعارضين لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وحظرت السلطات أغانيه وحفلاته الجماهيرية الشهيرة حتى سقوط النظام في أبريل الماضي، واعتقل لعشرات المرات لمواقفه السياسية وأغانيه الممنوعة.



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