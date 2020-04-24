الملك سلمان: أتألم أن يدخل علينا شهر رمضان في هذه الظروف الصعبة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود: "إنني أتألم أن يدخل علينا شهر رمضان العظيم في ظل ظروف لا تتاح لنا فيها فرصة صلاة الجماعة، وأداء التراويح، والقيام في بيوت الله، بسبب الإجراءات الاحترازية للمحافظة على أرواح الناس، وصحتهم، في مواجهة جائحة فيروس كورونا، لكن عزاءنا جميعا أننا نمتثل بذلك لتعليمات شرعنا الحكيم، الذي جعل الحفاظ على الأنفس من أجل مقاصده العظيمة".

واضاف فى كلمة موجهة إلى المواطنين السعوديين والمسلمين في كل مكان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك: "إن توكلنا على الله وعملنا بالأسباب يتطلب منا مواصلة العمل الجاد في هذا الوقت الصعب والالتزام بما يصدر من الجهات المختصة من تعليمات وإرشادات هدفها سلامتكم والمحافظة على صحتكم، في سبيل مواجهة هذه الجائحة، سائلين الله أن تسهم الجهود في رفع الوباء، وكشف البلاء عن بلادنا، وكل بلاد الأرض".

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن الاعتزاز بما اتخذته المملكة العربية السعودية من منظومة إجراءات احترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، والحرص على تقديم كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم والمحافظة على سلامة الإنسان وصحته في هذه الأرض الكريمة، والمساهمة في الحد من الأضرار الاقتصادية لهذه الجائحة، سواء فيما تم من إجراءات محلية، أو من خلال دعم المملكة العربية السعودية للمنظمات العالمية في كل ما يخدم البشرية.

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