زعماء العصابات يتكاتفون لإطعام المحتاجين في جنوب إفريقيا

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن (عن الإندبندنت)

أدى الحجر الكامل في جنوب إفريقيا بسبب فيروس كورونا إلى حدوث مصالحة غير متوقعة بين قادة العصابات في هذا البلد من أجل حمل الأطعمة إلى العائلات التي تكافح لتأمين قوتها.



ولاتزال جنوب إفريقيا في أسبوعها الرابع في الحجر الذي يعتبر الأشد قسوة في العالم، إذ يُحظر على السكان مغادرة منازلهم من أجل التمرينات الرياضية أو شراء السجائر والمشروبات.



وأصبح العديد من الذين غرقوا في الفقر على حافة الهاوية نتيجة تفشي كورونا، مما دفع القس اندي ستيل سميث من كنيسة "هيلسونغ" في مدينة كيب تاون إلى ابتكار حل استثنائي، حيث قام بإقناع أفراد العصابات، الذين كانوا يحاولون في السابق قتل بعضهم البعض، إلى التعاون مع بعضهم البعض لتوزيع المواد الغذائية والإمدادات الأخرى مثل الصابون إلى سكان المنطقة.



وقال القس ستيل سميث لإذاعة بي بي سي: "في اليوم الذي بدأ فيه منع تنقل السكان اتصل بي اثنان من قادة العصابات وقالا نحن لم نطلب منك يوما أي شيء ولكننا نتضور جوعا الآن. وعندها خطر لي أنه إذا كان هؤلاء يتضورون جوعا فإن بقية أفراد المجتمع سيكونون في حالة مجاعة مريعة".



وعادة ما يوجد في جنوب إفريقيا أعلى معدلات العنف والجريمة في القارة الإفريقية برمتها، ولكن منذ بدء الحجر، انخفض معدل الجريمة بصورة كبيرة جدا.



ويعتقد البعض أن ذلك يرجع إلى أن زعماء العصابات في "المجلس" وهي شبكة تضم زعماء العصابات في جنوب إفريقيا، قد اتفقوا بصورة جماعية على وقف إطلاق النار. ويعتقد آخرون أمثال وزير الشرطة بيكي سيلي أن حظر المشروبات إضافة إلى التناقص الكبير للطلب على المخدرات هو سبب هدوء العصابات.



وقال القس ستيل سميث، الذي انتقل من أستراليا إلى جنوب إفريقيا قبل 5 سنوات، إن رؤية أعضاء العصابات المتناحرة في كيب تاون وهم يعملون معا يعتبر بمثابة "المعجزة".



وأضاف القس في مقابلة مع محطة "سي بي اس" الإخبارية: "مانراه يحدث الآن هو معجزة بكل معنى الكلمة. إنه أمر لا يصدق. وهؤلاء الأشخاص قادة العصابات المحلية يعملون الآن لإطعام الفقراء في المجتمع"، وقال القس ضاحكا: "إنهم يستخدمون الآن معرفتهم بالحي لتوزيع الطعام بدل المخدرات".



وعندما سأل الصحافيون القس عما إذا كانت الهدنة ستظل بين العصابات طالما أن الحجر مفروضا في جنوب إفريقيا، وأنهم سيرجعون إلى عهدهم عندما يرفع الحجر، أجاب بأنه لا يعرف ما سيحدث في المستقبل.



ولكن عضو مجلس المدينة في كيب تاون جي بي سميث، قال لمحطة "بي بي سي"، إنه غير مستعد لنسيان المآسي التي فرضتها العصابات على مدينته لسنوات عدة.



وأضاف: "لن أصبح مسامحا بصورة فجائية عندما يكون شخصا قد أخذ المجتمع كله رهينة وقتل الكثيرين وهرب المخدرات وعذب الكثيرين، وفجأة يقوم بعمل جيد وعلينا أن نسامحه، غير ممكن".