منع التجول والدخول والخروج من منطقتين في السعودية حتى إشعار آخر

المصدر: الرياض - وام

أعلنت وزارة الداخلية السعودية منع التجول و الدخول و الخروج من و إلى حيي الفيصلية والفاضلية بمحافظة الإحساء شرق المملكة العربية السعودية.



وكشف مصدر مسؤول بالوزارة في بيان صدر اليوم عن تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حيي الفيصلية والفاضلية في محافظة الإحساء ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة و ذلك اعتبارا من اليوم و حتى إشعار آخر.



وأوضح أنه يسمح لسكان الحيين بالخروج من منازلهم لتلبية الاحتياجات الضرورية مثل الرعاية الصحية والتموين وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا إلى الثالثة عصرا مع استمرار جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في الحيين المعزولين صحيا وذلك في أضيق الحدود و وفق الإجراءات و الضوابط التي تحددها الجهة المعنية.



وشدد المصدر على أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع فيروس كورونا وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية وأهاب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بتلك الإجراءات.