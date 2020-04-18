لوردات في بريطانيا يطالبون بـ323 جنيها لحضور الجلسات !

المصدر: ترجمة: مكي معمري (عن "ذي إكسبريس")

في وقت يزداد فيه التضامن لمواجهة "كورونا"، فاجأ أعضاء في مجلس اللوردات البريطاني، الجميع بمطالبتهم بالمزايا التي كانت تصرف لهم قبل الأزمة الصحية، كشرط لحضورهم الاجتماعات الرسمية، عبر المنصات التفاعلية؛ إذ يصر عدد من النواب على تقاضي 323 جنيهًا إسترلينيًا، كل مرة يشاركون في جلسات "البرلمان الافتراضي".

وعلى الرغم من أن اللوردات غير مضطرين لحضور الجلسات الافتراضية، إلا أن البعض يصر على الحصول على المستحقات. ويزيد إجمالي البدل السنوي، الذي يتقضاه العضو في مجلس اللوردات، عن 48 ألف جنيه إسترليني، وذلك نظير 150 جلسة في في السنة.



ونظرا لأن متوسط أعمار اللوردات يبلغ 70 عاما، فقد اضطر العديد من الأعضاء، إلى عزل أنفسهم، وفقًا لتوجيهات الحكومة الرسمية، بشأن الفيروس التاجي. ويأتي ذلك كما أُعلن، أن اللوردات سيجرون بعض المناقشات "غير التشريعية"، عن بعد.

ومن المتوقع أن تكون المشاركة في المناقشات حول القوانين، محدودة. وفي الوقت الحالي، لا يتلقى أعضاء الغرفة بدلات حضورهم للجلسات.



ووفقا لمصادر مقربة، فإن مجموعة من اللوردات، تتحدث، بالفعل، عن تلقي المخصصات بأثر رجعي. وبينما يحرص هؤلاء على تقاضي مخصصاتهم، ستكون هناك ضغوط إذا استمر الوضع فترة طويلة.



وتسعى الهيئة التشريعية، لتجنب الإحراج، في حال قال بعض الأعضاء، "لا يمكننا البقاء في المنزل إذا لم تدفعوا لنا ".