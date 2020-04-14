مهنته صدمت الشرطة.. أغرب واقعة لخرق الحجر الصحي في بريطانيا

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن (عن ديلي ميل)

ادعى مهرب مخدرات أنه يعمل في مهنة أساسية ومهمة عندما أوقفته الشرطة البريطانية في ويلز لسؤاله عن سبب خروجه من الحجر الصحي، لتكتشف الشرطة وجود كمية من مخدر "الكوكايين" في سيارته بقيمة 57 ألف جنيه استرليني.

وأوقفت الشرطة بنجامين ايفانز، 26عاما، في ساعات الصباح الاولى يوم الاثنين الماضي بالقرب من بويز في ويلز، وأخبر الشرطة إنه كان في الخارج طوال الليل في عمله. ولكن عندما قام الشرطي الذي اشتبه بامره بتفتيش سيارته وجد رزمة تحوي كمية ضخمة من الكوكايين، بلغت قيمتها 57 الف جنيه استرليني.



وقالت متحدثة باسم شرطة بويز: «كان ايفانز سائق السيارة يرتدي سترة كبيرة وقال إنه كان يعمل طيلة الليل وإنه عائد إلى منزله بعد العمل باعتباره يعمل في مهنة مهمة. وتم اعتقاله بناء عل اخبار أمنية سابقة تتعلق بالاعتداء والمخدرات».



واعترف ايفانز بامتلاكه المخدرات بقصد بيعها. وتم احتجازه حاليا وستصدر عقوبته الشهر المقبل.



وقال مصدر من محكمة سوانسي كروان كورت، حيث يحاكم ايفانز، «إن نقل المخدرات بقصد بيعها لا يشكل عملا أساسيا يستدعي الخروج من الحجر الصحي»، وأكد أنه يأمل أن تكون هذه الحادثة تحذيرا للاخرين الذين يقومون بنقل المخدرات إلى منطقة بويز، وهو الأمر الذي لا يمكن التسامح معه.