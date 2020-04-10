الأردن: 48 ساعة من حظر التجول الشامل تدخل حيز التنفيذ

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

دخل حظر التجول الشامل لمدة 48 ساعة في الأردن حيز التنفيذ، اعتباراً من الليلة، وسيستمر حتى منتصف ليلة السبت-الأحد، وذلك بسبب تطورات فيروس كورونا في المملكة.

وأكدت الحكومة الأردنية، أمس، أن حظر التجول يشمل كافة الحاصلين على تصاريح الكترونية، باستثناء الكوادر الطبية في القطاعين العام والخاص، وبعض المسؤولين، وموظفي الميدان في مؤسسات معينة تم ابلاغهم بالاستثناء.

وأكدت ناطق باسم الأمن الأردني إاتخاذ إجراءات مشددة، وقال "لن نتهاون مع خارقي الحظر الشامل، وسيتم استخدام طائرات مسيرة (درون) لمراقبة الالتزام بالحظر".

وكان وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، قد أعلن، أمس، تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس في المملكة إلى 7. وأعلن عن تسجيل 14 اصابة جديدة بالفيروس ليرتفع اجمالي الاصابات إلى 372 حالة، وتسجيل 11 حالة شفاء جديدة.