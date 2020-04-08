تطوير لقاحين لفيروس كورونا في أميركا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم، أن بلاده بدأت تطوير لقاحين ضد فيروس كورونا المستجد، وإجراء التجارب العلمية على 10 أدوية لعلاج الفيروس.

وقال ترمب إن شركات أميركية لإنتاج أجهزة التنفس الصناعي تعمل بجد، و"ستصل إلينا 5500 في 4 مايو، وفي منتصف مايو 12 ألف جهاز، و20 ألف في أول يونيو، أي أنه في خلال أسابيع ستتوفر لدينا 110 آلاف جهاز تنفسي.. نأمل ألا نحتاج إليها، لكن هذا الإنتاج سيجعلنا في المستقبل نستطيع مساعدة دول أخرى".

وقال ترامب في المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة في البيت الأبيض حول جائحة كورونا، مساء الثلاثاء، "نعمل على الجبهة العلمية وتحدثت مع مدراء أربع شركات تقوم بعمل جيد في مجال العثور على العلاج واللقاح الذي سيوفر لنا الحماية الكلية وهناك إمكانيات جيدة والمسألة ستأخذ وقتا ولكن سنأخذ نتائج مبكرة".