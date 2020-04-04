وفاة 16 شخصاً في البيرو بمشروب ظنوا أنه يمنع الإصابة بـ "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

لقي 16 شخصاً، على الأقل، حتفهم بمنطقة نائية في بيرو، عقب تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة، اعتقدوا أنها «تمنع» الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة الأنباء البيروفية (أندينا)، الجمعة، إن الواقعة حدثت في الـ28 من مارس الماضي.

ونقلت «أندينا»، عن السلطات الصحية في منطقة هوانكافيليكا، على بعد 400 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة ليما، قولها: «أدخل هؤلاء المرضى مستشفى ليركاي في 28 مارس، بعدما شربوا الكحول من أجل منع الإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي أدى إلى وفاة 16 شخصاً».

وأوضحت الوكالة أن الشرطة «صادرت المشروبات الكحولية»، التي كانت تبيعها «مؤسسة ذات سمعة مشكوك فيها»، وفقاً لما ذكرته «فرانس برس».

وأشارت الحكومة الإقليمية إلى أن «الأعراض، التي ظهرت لدى المتوفين، كانت أعراض تسمم».

يشار إلى أن السلطات البيروفية فرضت، منذ 16 مارس الماضي، تدابير عزل إلزامي، ومنعت التجول ليلاً، في محاولة للحد من تفشي وباء كوفيد-19، الذي أصاب حتى الآن 1595 شخصاً في البلاد، وأدى إلى وفاة 61 آخرين، وفقاً لأرقام رسمية.