ترامب للشعب الأميركي: استعدوا لأيام سوداء قادمة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، إن على الشعب الأميركي الاستعداد للأيام السوداء خلال الأسبوعين المقبلين في ظل تفشي فيروس كورونا.

وطالب الرئيس الأميركي، في مؤتمر صحافي، بحضور أعضاء خلية الأزمة في البيت الأبيض، كل مواطن وشركة بالتضحية من أجل الولايات المتحدة.

وأوضح أنه "لم يكن هناك أي خيار سوى إغلاق البلاد لحماية المواطنين، ولفت إلى أنه أعلن سابقا أن الإدارة ستمدد هذه الإجراءات حتى أواخر أبريل.

وأعلن أن الخزانة ستساعد الشركات الصغيرة شرط دفعها رواتب موظفيها، موضحا أنه سيتم تقديم 52 مليار دولار كقروض للشركات الصغيرة.

وقال: "نعطي المستشفيات المرونة لاستخدام منشآتها وفق أولوياتها"، مؤكداً أنه كان يتوقع وفاة نحو مليوني شخص لو لم تتخذ إجراءات استثنائية.