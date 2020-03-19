مصر: 210 مصاب بفيروس كورونا

المصدر: القاهرة - وام

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لترتفع عدد الحالات إلى 210، فيما جاء في إعلان الوزارة أن جميع الحالات الجديدة من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقاً.

وأشار المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية للفيروس إلى 40 حالة، موضحا أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 28 حالة.

وأوضح مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، 210 حالات من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.