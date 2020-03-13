بالصور.. طقس سيئ لم تشهده مصر منذ 40 عاما

المصدر: القاهرة - متابعات الإمارات اليوم

لقي 20 شخصا مصرعهم في مصر بسبب سوء أحوال الطقس وسقوط أمطار غزيرة على مختلف أنحاء البلاد، بحسب ما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في بيان الجمعة.

وقال مدبولي في البيان الذي نشرته رئاسة الوزراء على صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك» إن «مصر لم تشهد مثل تلك الظروف الجوية منذ ما يقرب من 35 أو 40 عاما».

وأضاف «نتج عن تلك الظروف الجوية حوالى 20 حالة وفاة على مستوى الجمهورية».

وكلف مدبولي مسؤولي المحافظات «بمنح غداً السبت أجازة للمدارس والجامعات، حتى تستطيع الأجهزة المعنية التعامل مع آثار وتداعيات الأمطار الغزيرة».

وكان مسؤول أمني قال إن «منطقة الزرايب الواقعة في حي 15 مايو (جنوب القاهرة) شهدت مصرع خمسة أشخاص»، بعد أن جرفت الأمطار منازلهم.

والخميس ضربت مصر موجة طقس غير مستقرة شملت عواصف شديدة محمّلة بالأتربة وسقوط أمطار غزيرة، ما دعا الحكومة إلى تعطيل العمل والدراسة في ذلك اليوم.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الموجة حتى السبت، حسب ما أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر.

كما أفاد موقع صحيفة أخبار اليوم الحكومية بمصرع شخصين الخميس «صعقا بالكهرباء»، أعلى الطريق الدائري بالقاهرة.

بدورها وجّهت وزارة التضامن الاجتماعي فرق الإغاثة والطوارئ بالهلال الأحمر المصري للتدخل بمنطقة «الزرايب».

وأوضح بيان صدر عن الوزارة الجمعة أن «فرق الهلال الأحمر قامت بالإسعافات الأولية للمصابين وقدمت خدمات إغاثية لعدد 250 أسرة من أسرّة ومراتب وبطاطين ومواد غذائية جافة».

كما قررت الوزارة «صرف إعانات عاجلة لحين صرف التعويضات القانونية بقيمة ألف جنيه (حوالى 64 دولاراً) لكل مصاب و5000 جنيه (318 دولارا) لأسرة المتوفى».

وقعت معظم الوفيات في المناطق الريفية في مصر وتوفي ما لا يقل عن 6 أطفال، إما نتيجة الصعق بالكهرباء أو سقوط حطام منازلهم بفعل الأمطار الغزيرة.

ومنذ هطول الأمطار في وقت متأخر من الأربعاء وصباح الخميس، انهالت على وسائل الإعلام الاجتماعية صور ومقاطع مصورة تظهر طرقا وقرى مغمورة، فضلا عن شقق مليئة بالمياه في بعض الأحياء الراقية بالقاهرة.

في وقت متأخر من الخميس، أعلنت هيئة المياه في القاهرة أنها علقت خدمة المياه في جميع أنحاء المدينة بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت نظام الصرف الصحي الضخم.



وأضافت أن المياه ستعود عندما يتحسن الطقس دون تحديد وقت معين.

وأجبرت الفيضانات هيئة السكك الحديد على تعليق خدمة القطارات تماماً. كما وردت تقارير عن انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء عدة من مصر، بما في ذلك أجزاء من القاهرة.