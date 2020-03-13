إصابة زوجة رئيس الوزراء الكندي بفيروس كورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أثبتت نتائج الاختبار الذي خضعت له صوفي غريغوار زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إصابتها بفيروس كورونا الجديد.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان أصدره في وقت متأخر من يوم أمس الخميس إن نتائج الاختبار جاءت إيجابية. مشيرا إلى أنها "ستبقى في الوقت الحالي في عزلة، وأنها تشعر بأنها بحالة جيدة، وتتخذ كل الخطوات الموصى بها".



أما بالنسبة لترودو، ذكر البيان أنه بصحة جيدة ولا تظهر عليه أية أعراض، وسيعمل بنصيحة الأطباء ويبقى في عزلة لمدة 14 يوما.

وقال البيان إنه من المقرر أن يقوم ترودو ونائبته كريستيا فريلاند باتصالات هاتفية مع حكّام المناطق "لمناقشة تدابير جماعية للحدّ من انتشار كوفيد-19 وإبقاء الكنديين سالمين".