بالصور.. خروج قطار سريع يقل 348 شخصاً عن مساره في فرنسا

المصدر: إنغينهايم (فرنسا) - أ. ف. ب

خرج قطار سريع يصل ستراسبورغ بباريس ويقل 348 شخصاً عن مساره الخميس على بعد 30 كلم شمال ستراسبورغ في شرق فرنسا ما أسفر عن إصابة 22 شخصاً بجروح.

والحادث الذي وقع قرب منطقة سافيرن ناجم عن انزلاق في التربة.

ونقل السائق الذي أصيب في صدره إلى المستشفى «بحالة طارئة»، كما أكد مدير مقاطعة الراين الأسفل دومينيك شوفينكر.

وبين 22 جريحاً، نقل 4 إلى المستشفى، بحسب إدارة المنطقة. ولا يعاني الباقون إلا من «جروح طفيفة» وتمكنوا من مغادرة الموقع.

ووقع الحادث فيما كان القطار يسير بسرعة 270 كلم بالساعة، بحسب الشركة الوطنية للسكك الحديد. و«تحركت الأرض تحت القطار السريع»، كما أكدت في مؤتمر صحافي ستيفاني دومانج المسؤولة المحلية في الشركة.

وأفادت آبا بيريز أحد الركاب لفرانس برس «الضربة كانت قوية جدا...تمسكنا بمقاعدنا حتى لا نقذف إلى الأمام»، مضيفةً «كان الصوت قوياً جداً، لم نفهم ماذا جرى».

وبحسب متحدث باسم الشركة الوطنية للسكك الحديد، خرج محرك القطار السريع، و4 من عرباته، من مكانها، لكن «السائق نجح بتفعيل مكابح الطوارئ من أجل الحفاظ على سلامة الركاب».

وأظهرت صور انزلاقاً ضخماً في التربة على حافة السكة حيث وقع الحادث.

وذكرت نقابتا «سود رايل» و«اتحاد العمل الديموقراطي لعمال سكك الحديد» أن الانزلاق قد يكون ناتجاً عن الأمطار الغزيرة في المنطقة.

وتعرض قطار سريع لحادث مماثل في عام 2015 في مقاطعة الراين السفلى. وكان القطار يخضع لآخر اختبار على خط ستراسبورغ-باريس قبل أن ينزلق، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً بين 53 كانوا على متنه.