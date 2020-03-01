بالفيديو.. الجيش السوري يسقط طائرة تركية في إدلب

أسقطت وحدات الجيش السوري طائرة مسيرة للنظام التركي خلال عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية على محور سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد، وقالت الوكالة إن وحدة من الجيش تعاملت مع طائرة مسيرة للنظام التركي وتم إسقاطها فوق منطقة سراقب.

وفي سياق متصل، ذكرت "سانا" أن النظام التركي استهدف طائرتين سوريتين في منطقة إدلب وهبط الطيارون بالمظلات وهم بخير.

ومن جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له، أن تركيا أسقطت طائراتين حربيتين من نوع "سوخوي 24" تابعتين للقوات السورية، وذلك بعد استهدافهما بصواريخ يرجح أنها "جو – جو" تمت من قبل طائرات تركية F-16 التي تحلق بكثافة على الحدود السورية مع "لواء إسكندرون".



أضاف المرصد أن الطائرتين سقطتا ضمن مناطق نفوذ الحكومة السورية في ريف معرة النعمان وجبل الزاوية.

وكانت القيادة العامة للجيش السوري أعلنت إغلاق المجال الجوي لرحلات الطائرات، ولأي طائرات مسيرة فوق المنطقة الشمالية الغربية من سورية، وبخاصة فوق محافظة إدلب مؤكدة أنه سيتم التعامل مع أي طيران يخترق المجال الجوي السوري على أنه طيران معاد يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية.