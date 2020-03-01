مطالبات بتجنّب "التقبيل" في البرلمان الأردني منعاً لانتشار كورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وافق مجلس النواب الأردني على إصدار بيان يطالب الأردنيين بتجنب التقبيل في المناسبات والتجمعات العامة، والاكتفاء بالمصافحة أثناء تبادل السلام بين الأفراد، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا، وحفاظاً على السلامة العامة.

وطلب عدد من نواب المجلس إصدار بيان باسم المجلس، يطالب الشعب الأردني بعدم التقبيل، منعاً لانتشار الفيروس، بحسب ما قاله رئيس مجلس النواب الأردني بالإنابة نصار القيسي، وفقاً لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وأضاف القيسي أن الأردن مازال خالياً من الإصابة بفيروس كورونا، لكن "هذا الإجراء احترازي، ويأتي حفاظاً على المصلحة العامة".

ووصل عدد الإصابات المسجلة عالمياً بفيروس كورونا المستجد حتى الآن بلغ 86 ألفاً و986 إصابة، في حين سجلت 2979 وفاة.