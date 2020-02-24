منظمة الصحة تحذر من "وباء عالمي محتمل" بسبب فيروس كورونا

المصدر: شريف مهدي ، و (أ. ف. ب)

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الاثنين، أنه على العالم بذل المزيد من الجهود لاحتواء تفشي فيروس كورونا الجديد، وأن عليه الاستعداد لـ"وباء عالمي محتمل".



وقال "غيبريسوس" إن المنظمة لا تعتبر أن الفيروس الذي أسفر انتشاره عن وفاة أكثر من 2600 شخص وصل إلى مرحلة وباء عالمي، لكنه أكد أنه على دول العالم القيام بكل ما هو ممكن للاستعداد لوباء عالمي محتمل.

وسجلت الكويت والبحرين والعراق وسلطنة عمان، اليوم، أول حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد وكلها لأشخاص زاروا إيران التي أكدت رصد حوالي 61 حالة إصابة حتى الآن، بالإضافة إلى 12 حالة وفاة، كما أعلنت إيطاليا اليوم سادس حالة وفاة بالمرض.

ونقل تلفزيون سلطنة عُمان، عن وزارة الصحة العمانية، إعلانها، اليوم، تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد.

وقال الحساب الرسمي لتلفزيون سلطنة عُمان على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "وزارة الصحة تؤكد أن المواطنتين المصابتين قدمتا من إيران، وهما في حالة مستقرة وتخضعان للحجر الصحي في المنزل، وتهيب بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي المنزلي لكل المسافرين القادمين من الدول التي سجلت فيها حالات إصابة بالفيروس".

وأعلن العراق أول حالة إصابة لطالب إيراني يدرس في مدينة النجف دخل البلاد قبل أن تحظر الحكومة دخول غير العراقيين القادمين من إيران.

ورصدت الكويت ثلاث حالات إصابة بالمرض من بين 700 شخص جرى إجلاؤهم، أول من أمس، من إيران، وقالت الوزارة إن المصابين هم كويتي في الثالثة والخمسين من عمره، وسعودي في الحادية والستين، وشاب في الحادية والعشرين من العمر ظهرت عليه أعراض أولية للمرض.



ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة الصحة قولها إن مواطناً بحرينياً وصل من إيران تم تشخيص إصابته بالمرض، وستبدأ الوزارة تطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج واتخاذ التدابير الضرورية لمن خالطهم المريض.

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