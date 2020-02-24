تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

المصدر: متابعات - شريف مهدي

نقل تلفزيون سلطنة عُمان، عن وزارة الصحة العمانية، إعلانها، اليوم الاثنين، تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد.

وقال الحساب الرسمي لتلفزيون سلطنة عُمان على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "وزارة الصحة تؤكد أن المواطنتين المصابتين قدمتا من إيران، وهما في حالة مستقرة وتخضعان للحجر الصحي في المنزل، وتهيب بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي المنزلي لكل المسافرين القادمين من الدول التي سجلت فيها حالات إصابة بالفيروس، وتجنب السفر إلى الدول التي سجلت فيها حالات الإصابة إلا للضرورة القصوى".

أضاف أن "الهيئة العامة للطيران المدني تعلن تعليق جميع رحلات الطيران المدني بين سلطنة عمان وإيران، اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر".

وأوضح أن وزارة الصحة تهيب بالجميع بضرورة المحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون أو تطهيرهما بمعقم اليد الكحولي المعتمد، واتباع العادات الصحية السليمة عند السعال والعطس والتقليل من المصافحة وتجنب التقبيل في المناسبات الاجتماعية.