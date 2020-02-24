بعد 2600 وفاة بـ"كورونا".. الصين تحظر أكل الحيوانات البرية

المصدر: بكين - وكالات

قررت الصين، وبشكل فوري فرض "حظر شامل" على تجارة الحيوانات البرية وأكلها، التي يُشتبه بأن تكون السبب في تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

واجتمعت اللجنة الدائمة في البرلمان الصيني، اليوم الاثنين، وصادقت على اقتراح بفرض "حظر شامل" على تجارة الحيوانات البرية و"إلغاء العادة السيئة بالاستهلاك المفرط للحيوانات البريّة وحماية صحة الشعب وحياته بشكل فعال"، وفق ما نقل التلفزيون الحكومي الصيني.

وفاق عدد المصابين بالفيروس 77 ألفاً وتسبب في وفاة أكثر من 2600 شخص في الصين حتى الآن.

وأرجأت الصين إلى أجل غير مسمى، الاجتماع السنوي لبرلمانها بسبب فيروس كورونا المستجد، لأول مرة منذ الثورة الثقافية في ستينيات القرن الماضي.



وأشاد رئيس بعثة الخبراء المشتركين بين منظمة الصحة العالمية والصين بروس أليوارد خلال مؤتمر صحافي في بكين، بالإجراءات الصينية التي تم اتّخاذها لاحتواء المرض والتي أشار إلى أنها منعت على الأرجح مئات آلاف الإصابات، لكنه أوضح أن الوقت حان لرفع بعض القيود.