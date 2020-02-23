17 ساعة طيران.. رحلة ترامب إلى الهند

المصدر: واشنطن - رويترز

توجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد إلى الهند في زيارة سريعة من المتوقع أن يشهد خلالها حشودا ضخمة تتضاءل إلى جانبها الجماهير التي يراها في تجمعاته في الولايات المتحدة.

وتستغرق رحلة ترامب إلى الهند 17 ساعة ومن المقرر أن تتوقف الطائرة الرئاسية، التي تقل ترامب وزوجته ميلانيا، في ألمانيا للتزود بالوقود في قاعدة رامشتاين العسكرية قبل استئناف الطيران إلى مدينة أحمد أباد مسقط رأس رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

ومن المتوقع أن يحتشد مئات الآلاف من الأشخاص في أحمد أباد لتحية ترامب على طريق سيمر عليه موكبه لافتتاح ملعب للكريكت يتسع لأكثر من مئة ألف متفرج.

وباستمرار تخرج حشود مؤيدة لترامب في المناسبات الانتخابية أكثر من غيره من المرشحين الرئاسيين يصل عددها إلى 20 ألف شخص. ولذلك يبدي الرئيس الأميركي إعجابا على مضض بقدرة مودي على جمع حشود مؤيدين أكثر منه.