«مات على الهواء».. وفاة مسن بمستشفى عراقي أثناء عرض شكوته الطبية

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فيديو لرجل مسن عراقي، توفي خلال مقابلة تلفزيونية على الهواء، وذلك تحت هاشتاج «العراق».

وخلال برنامج تلفزيوني لإحدى القنوات العراقية، التقى مقدم البرنامج الرجل المسن برفقة أحد أطباء مستشفى اليرموك التعليمي بالعاصمة العراقية بغداد أحد المراجعين، الذي بدأ يشتكي عمل الحكومة، في الوقت الذي طلب منه مراسل قناة السومرية العراقية بالهدوء ليجيبه الرجل صارخاً: «كيف أهدأ! طلعونا من الطريق والله العظيم». بعدها سقط الرجل مغشياً عليه.

وحول تفاصيل الفيديو المتداول، كشفت إدارة مستشفى اليرموك التعليمي العراقية، في بيان رسمي، أن المتوفى كان يراجع الاستشارية الطبية بعد تعرضه لأزمة إثر إزالة أحد ممتلكاته من قبل أمانة بغداد، بحسب ما نقل موقع «السومرية».

وبحسب بيان المستشفى، أوضح أفراد من أسرة المسن المتوفى، أن قريبهم تعرض لأزمة صحية حادة إثر قيام السلطات بإزالة أحد محاله التجارية في منطقة «الدورة»، مما اضطره للذهاب إلى مستشفى اليرموك للكشف عن حالته الصحية وعند وصوله كانت إحدى القنوات الفضائية تنقل مباشرة الخدمات التي يقدمها المستشفى للمراجعين.

وقالت المؤسسة الصحية، إن المسن حاول نقل معاناته للمسؤولين عبر تلك القناة وبعد دقائق انهار وأصيب بنوبة أدت إلى وفاته في الحال، مشيرة إلى أنه لم يعرض على أي طبيب قبل حديثه.

ونفت المؤسسة الطبية، في البيان، مسؤوليتها عن وفاة الرجل، لافتة إلى أن المتوفى لم يعرض نفسه على أي طبيب قبل حديثه للقناة التلفزيونية.

في المقابل، نفت «أمانة بغداد» مسؤوليتها عن وفاة الرجل وقالت «إن الدائرة البلدية لم تنفذ حملة لرفع التجاوزات في منطقة الدورة حيث سكن المتوفى، كما أنه لم يكن يمتلك محلا تجاريا تعرض إلى الإزالة».

