وزيرة التجارة الهولندية تتجول بـ«دراجة هوائية» في شوارع الخرطوم بعد لقاء حمدوك

المصدر: متابعات جعفر محمد أحمد

لفتت وزيرة التجارة والتعاون التنموي الهولندية سيغريد كاغ، خلال زيارتها العاصمة السودانية الخرطوم ، لفتت الأنظار باستقلالها دراجة هوائية تجولت بها في شارع النيل، عقب لقائها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ظهر الأربعاء، بحسب ما نقلت صحيفة «السوداني الإلكترونية».

وتداول رواد مواقع التواصل صور الوزيرة بدهشة وإعجاب، وهي تستقل دراجة هوائية بشوارع الخرطوم، بذات الزيّ الذي التقت به حمدوك.

وكان حمدوك، قد استقبل بمكتبه، الوزيرة الهولندية، مؤكداً حرص الحكومة الانتقالية على تعزيز وتطوير التعاون بين السودان وهولندا.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للدولتين، وتطرق اللقاء أيضا إلى تطورات الأوضاع في السودان خاصة مباحثات السلام التي تجري بجوبا، وأهم التحديات التي تواجه حكومة الفترة الانتقالية، ودعا حمدوك، هولندا لمساعدة السودان خاصة في الجوانب الاقتصادية والتنموية ومساندته من أجل إزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

من جانبها، أكدت وزيرة التجارة والتعاون الهولندية، دعم حكومتها وتقديم كل ما يمكن لمساعدة السودان في الفترة المقبلة من أجل تحقيق الاستقرار بالسودان، سيما وأن استقرار السودان مهم جداً للمنطقة والإقليم ككل.