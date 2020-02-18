وفاة مدير المستشفى الرئيسي في "ووهان" الصينية بفيروس كورونا الجديد

المصدر: بكين - وكالات

توفي مدير المستشفى الرئيسي في مدينة ووهان الصينية مركز انتشار فيروس كورونا الجديد، اليوم الثلاثاء، في حين أعلنت كوريا الجنوبية حالة طوارئ اقتصادية وألغت سنغافورة رحلات طيران.



وقال التلفزيون الرسمي الصيني إن مدير مستشفى ووهان ووتشانغ، ليو تشي مينغ، توفي في الساعة العاشرة والنصف صباحاً، ليصبح سابع حالة وفاة بين العاملين في قطاع الصحة.



وتراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الصين إلى أقل من 2000 حالة، اليوم الثلاثاء، وذلك للمرة الأولى منذ يناير الماضي، لكن خبراء عالميين قالوا إن من السابق لأوانه الاعتقاد بأنه تم احتواء انتشار العدوى.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة إن إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في الصين ارتفع إلى 1868 حالة. وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة 1886 ليبلغ إجمالي عدد المصابين 72436 شخصاً.



وساعدت قيود مشددة على السفر والحركة في الحد من انتشار الفيروس خارج إقليم هوبي، موطن العدوى، لكن ذلك جاء على حساب الاقتصاد الصيني وحركة الأعمال العالمية.



وبلغ عدد الإصابات بالفيروس خارج الصين 827 حالة في 26 دولة ومنطقة فضلاً عن خمس حالات وفاة.



وتقول السلطات الصينية إن ثبات عدد الإصابات الجديدة مؤشر إلى أن الإجراءات التي اتخذتها لوقف انتشار المرض قد أتت ثمارها.