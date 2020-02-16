الصدفة كشفت العصابة.. انقلاب سيارة مسروقة وإصابة اللصوص في مصر !

المصدر: القاهرة - متابعات

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، بعد انقلاب سيارتهم في الطريق الزراعي "الفيوم - بني سويف"، وتبين أن مستقلي السيارة التي تعرضت للحادث وراء عدة وقائع للسرقة بالإكراه في محافظة القليوبية.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، أن أجهزة الأمن ثار لديها بعض الشكوك بعد العثور على مسدس صوت داخل السيارة، وتبين من مناقشة أحد المصابين في الحادث أنه أحد أفراد تشكيل عصابي للسرقة بالإكراه، وإن السيارة مسروقة وتملكها إحدى شركات كيماويات مواد البناء.

وكشف المصاب أنه أثناء استقلاله السيارة قيادة أحد أقاربه ممن شاركوا في السرقة، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها وانقلبت على جانب الطريق، وعقب ذلك تبين له عدم تواجد قائد السيارة الذي هرب من مكان الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الشرطة المصرية من ضبط جميع المتهمين والمسروقات، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة وصحة ما جاء بالتحريات.