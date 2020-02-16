اعتقال فنان نشر مقطعاً جنسياً أطاح بمرشح لمنصب عمدة باريس

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أوقفت السلطات الفرنسية الفنان الروسي المثير للجدل، بيوتر بافلينسكي، الذي يقول إنه سرّب مقاطع فيديو جنسية لسياسي فرنسي بارز كان مرشحاً لمنصب عمدة باريس، وذلك على خلفية عمل عنيف لا علاقة له بقضية السياسي، وفق مكتب الادعاء العام في باريس.



واستُجوب اللاجئ السياسي الروسي بشأن حادث "عنف مسلح"، يشتبه في أنه وقع يوم 31 ديسمبر.



وشدد المدعي العام على أن هذه القضية لا علاقة لها بمقاطع الفيديو الجنسية، المتعلقة بمرشح الرئيس ماكرون لرئاسة بلدية باريس بنجامان غريفو.



وكان الفنان، البالغ 35 عاماً، فرّ من روسيا إلى باريس التي أعادت تسليط الأضواء عليه، بعد نشره الفيديو الجنسي المنسوب الى غريفو، وهو ما أجبر الأخير على الانسحاب من الانتخابات البلدية.



وقام غريفو، البالغ 42 عاماً، برفع دعوى ضد بافلينسكي بسبب الفيديو، وتم فتح تحقيق في القضية.



وهدد بافلينسكي بنشر المزيد على "منصة سياسية إباحية" تم إنشاؤها حديثاً.